İlkadım Başkanı Demirtaş: Emekleri boşa çıkarmayalım!

Korona virüsüne karşı etkili ve başarılı çalışma yürüten personeline teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşların da kurallara uymasını isteyerek, "Lütfen sahada yürütülen çalışmaları, emekleri boşa çıkarmayalım" dedi.

Toplum sağlığını korumak adına gece gündüz demeden çalışan personelinin ortaya koydukları üstün emeğin çok değerli olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bugünlerin de dayanışma ile aşılacağını söyledi. Virüse karşı alınan tedbir çalışmaları kapsamında önemli bir vazife üstlenerek sahada çalışan tüm personeline teşekkür ederek sözlerine devam eden Başkan Demirtaş, "Son derece olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Ama bundan şikayetçi değiliz. Biz bugünler için varız. Bu süreçte halkımızın sağlığını korumak ve yanlarında olmak adına mesai kavramını bir tarafa bırakarak çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖNLEMLERLERİ SIKLAŞTIRDIK"

Salgının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte gerekli planlamalarını yaptıklarını ve Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren kamu binaları ile vatandaşların toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Demirtaş, "Özellikle toplumun temas ettiği tüm noktaları dezenfekte ediyoruz. 60 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için kurulan vefa sosyal destek grubunu kaymakamlığımız ve emniyet müdürlüğümüz ile birlikte yüksek bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Marketlerimiz, fırınlarımız ve semt pazarlarımız ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Virüsün yayılmasını engellemek, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçemizde adeta bir seferberlik ilan ettik. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.