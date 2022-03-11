İlkbahar Noktası ne demek, TDK'ya göre İlkbahar Noktası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlkbahar noktası ne demek? İlkbahar noktası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ilkbahar noktası kelimesi. Peki ilkbahar noktası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ilkbahar noktası nedir, ilkbahar noktası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLKBAHAR NOKTASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlkbahar noktası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ilkbahar noktası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlkbaharda gündüz gece eşitliği anında Güneş'in gök Ekvator'u çemberi üzerinde bulunduğu nokta

