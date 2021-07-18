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İlker Aksum yıllar sonra Çarli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Hani Afakan’dım ne oluyor?"

TRT 2 kanalında yayınlanan Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan İlker Aksum , ilk işi 'Çarli' hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İlker Aksum yıllar sonra Çarli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Hani Afakan’dım ne oluyor?"

Son olarak 'Ramo' dizisinde rol alan İlker Aksum, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. 1998 yılında yayınlanan ve ilk işi olan 'Çarli' hakkında konuşan Aksum dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ramo dizisindeki herkesi çok sevdiğini söyleyen Aksum, oyuncu arkadaşlarının oldukça yetenekli olduklarından bahsederek, "Tüm oyuncu arkadaşlarım müthişti. Son yıllarda böyle bir ekiple karşılaşmadım, çalışmadım" dedi.

İlker Aksum yıllar sonra Çarli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: Hani Afakan’dım ne oluyor?

"KİMSE ARAMADI"

Çarli dizisi sayesinde tanınan bir isim haline gelen Aksum, dizisinin çocuklara yönelik bir proje olduğunu ve o dönem fenomen bir dizi haline geldiğinden bahsederek, "Çarli bitti, kimse aramadı. 'Ne oluyor?' dedim. Hani ben bir fenomenim ya. Hani Afakan’dım ne oluyor? Kimse aramıyor." diyerek o zamanlar yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. 

İlker Aksum yıllar sonra Çarli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: Hani Afakan’dım ne oluyor?

"AFAKAN'A KİM KÖTÜ ADAM ROLÜ VERİR?"

Çarli'nin ardından Yağmur-Durul Taylan Kardeşler'den 'Yabancı Damat' teklifi geldiğini belirten Aksum, "Çocuklara yönelik bir işte oynamış bir çocuğa Afakan’a, kim bir projede kötü adam rolü verir? Hem de başrol. Verdiler. Allah onlardan razı olsun, onlar benim için çok çok değerli yönetmenlerdir. Bana en çok güvenen insanlar oldular" açıklamasını yaptı.

İlker Aksum yıllar sonra Çarli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: Hani Afakan’dım ne oluyor?

"KÖTÜ ADAM GELİYOR"

Yeni projelerinden söz eden Aksum, "Kötü adam geliyor. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bir de araya sinema koyacağım. Ata Demirer’le bir tane tatlı komedi koyacağım" açıklamasını yaptı.

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