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  3. İlker Kaleli'den Öğretmen dizisine duygu yüklü veda: Ne kadar güzel durdun...

İlker Kaleli'den Öğretmen dizisine duygu yüklü veda: Ne kadar güzel durdun...

Final bölümüyle ekranlara veda eden Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, "Teşekkürler Akif Hocam... Bu kadar haksızlığın, edepsizliğin ve yüzsüzlüğün ortasında, dimdik, ne kadar güzel durdun..." cümleleriyle veda mesajı paylaştı.

İlker Kaleli'den Öğretmen dizisine duygu yüklü veda: Ne kadar güzel durdun...

FOX TV'de ekranlara gelen ve dün yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda eden Öğretmen Dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı. Mesajında hayat verdi Akif Hoca rolüne atıfta bulunan Kaleli mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler Akif Hocam... Bu kadar haksızlığın, edepsizliğin ve yüzsüzlüğün ortasında, dimdik, ne kadar güzel durdun...

Başından beri yanımızda olan seyircimize; yorumlarınızla, sesinizle daha iyi bir dünyayı hayal eden bu yolda buluştuğumuz ve paylaştığımız bütün duygular için teşekkürler... Ayrıca her şeye rağmen, kendi hayatlarında iyiliğe inanan, bir şeyleri değiştirmek için savaşan, iyilik için bedel ödeyen, acı çeken, korkutmalara-sindirilmelere boyun eğmeyen ve onuruyla karanlığa meydan okuyan tüm sessiz ve isimsiz kahramanlara... Sonsuz teşekkürler..."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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