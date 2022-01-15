İlkim isminin anlamı nedir, İlkim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İlkim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İlkim ismi ne demek, İlkim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İlkim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İlkim İsminin anlamı nedir? TDK İlkim anlamı:

İlkim isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında dört farklı şekilde bilinmektedir.

1-İlk doğan çocuklara verilen ad. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

2-Güvenilir ve biricik olan, şehzade, prens

3-Tomurcu, aynı türden şeylerin oluşturduğu yığın küme

4-İlk doğan çocuklara verilen adlardan biri. İlk çocuk anlamında.

İlkim İsmi Kuranda geçiyor mu?

İlkim ismi kuranda geçmemektedir.

İlkim isminin kökeni:

İlkim ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak2451 kişi tarafından kullanılmaktadır.

İlkim isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İlkim isminin rengi:

Zümrüt Yeşili

İlkim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

İlkim isminin Harf Analizi Nedir ?

İlkim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İlkim isminin Numerolojisi Kaçtır?

İlkim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

L : 15

K : 14

İ : 12

M : 16

= 69 – İlkim İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

İlkim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İlkim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İlkim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9 L: 3 K: 2 İ: 9 M: 4 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

İlkim isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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