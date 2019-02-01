İlknur Soydaş kimdir? kaç yaşında ? Aslen nereli ? İlknur Soydaş Karabiberim

Yıllar önce Serdar Ortaç’ın “Karabiberim” şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren İlknur Soydaş, 2. Sayfa programında ortaya çıktı. İlknur Soydaş kimdir? kaç yaşında ? Aslen nereli ? İlknur Soydaş son hali | İlknur Soydaş Karabiberim İlknur Soydaş son hali İlknur Soydaş şimdi ne iş yapıyor? İlknur Soydaş şimdiki hali

İLKNUR SOYDAŞ KİMDİR?

Hollanda’da dünyaya gelen İlknur Soydaş, 25 Aralık 1976’da doğdu. Turizm ve Otelcilik’ten mezun olan oyuncu, kariyerlik hayatına mankenlikle başladı.

Pek çok dizi ve sinema projesinde yer alan eski manken, asıl çıkışını ise Serdar Ortaç’ın Karabiber’im klibiyle yakaladı.

2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İlknur Soydaş’ın projeleri; Bizim Mahalle, Pembe Patikler, Hızmalı, Çocuğumu İstiyorum, Avrupalı, Babam Annem Oldu, Cam Kırıklıkları, Dansöz