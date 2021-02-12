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İlkokullar ne zaman açılacak 2021? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sürecinde bir açılan bir kapanan okullar öğrenci ve velilerde kafa karışıklığına neden oldu. 2 Şubat günü açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihleri duyurdu. Peki İlkokullar ne zaman açılacak 2021? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

İlkokullar ne zaman açılacak 2021? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitime geçişte yeni yol haritası belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kademeli olarak açılacağını bildirdi. Bu kapsamda ilkokulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih merak konusu oldu. İşte Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları...

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ziya Selçuk, ''1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.'' dedi.

İlkokullar ne zaman açılacak 2021? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

5,6 VE 7’LER OKUL GİDECEK Mİ?

 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. 5,6 ve 7'ler uzaktan eğitime devam edecek. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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