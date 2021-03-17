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İlkokullar sınav olacak mı 2021? Okullarda 2. dönem sınav olacak mı?

İlkokullarda sınav olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokullarda yapılacak yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. Peki; İlkokullar sınav olacak mı 2021? Okullarda 2. dönem sınav olacak mı? İşte soruların yanıtları...

İlkokullar sınav olacak mı 2021? Okullarda 2. dönem sınav olacak mı?

İlkokul sınavları hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte sınavların ne zaman yapılacağı hakkında detaylar...

İLKOKULLAR SINAV OLACAK MI 2021?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulaması hakkında, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." açıklamasında bulundu.

Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak da, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yazılan ve illere gönderilen yazıda , ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylar yer aldı.

İlkokullar sınav olacak mı 2021? Okullarda 2. dönem sınav olacak mı?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile 1. döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

1. döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenecek. 

1. döneme ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar 2. dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, 1. döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar da 2. dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek. 

İlkokullar sınav olacak mı 2021? Okullarda 2. dönem sınav olacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

MEB, meslek liselerinde bir günde en fazla 10, diğer ortaöğretim kurumlarında ise 8 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasını kararlaştırdı. 

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