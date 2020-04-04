İller arası denetim gece 12'de başladı

İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye göre 30 ile tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

SAAT 00:00'DA DENETİM BAŞLADI

Saat 00.00’ı gösterdiği andan itibaren görevli ekipler, şehirlerin giriş ve çıkışlarında görev alarak denetimlerini başladı.

YOLDA OLANLAR GERİ GÖNDERİLİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı.