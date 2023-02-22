İloriam Gwaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İloriam Gwaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İloriam Gwaza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İloriam Gwaza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.