İloriam Gwaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İloriam Gwaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İloriam Gwaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İloriam Gwaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İloriam Gwaza {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İloriam Gwaza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İloriam Gwaza'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İloriam Gwaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İloriam Gwaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Niger Tornad.
İloriam Gwaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İloriam Gwaza şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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