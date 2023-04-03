İlsur Valeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlsur Valeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlsur Valeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlsur Valeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlsur Valeev 24 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Валеев Ильсур Альбертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlsur Valeev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlsur Valeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlsur Valeev'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlsur Valeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlsur Valeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlsur Valeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlsur Valeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Rubin Kazan II

25 Temmuz 2022 yılında Khimki 2

İlsur Valeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlsur Valeev şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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