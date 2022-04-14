İltifat ne demek, TDK'ya göre İltifat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İltifat ne demek? İltifat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iltifat kelimesi. Peki iltifat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iltifat nedir, iltifat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLTİFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İltifat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İltifat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iltifat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma

- İlgi gösterme, rağbet etme

- Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme

- Yüzünü çevirerek bakma



İLTİFAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Genç kızlar erkeklerin iltifatlarına nasıl karşılık vereceklerini şaşırmışlardı.

- Kime iltifat dozunu artırırsa o gerçekten de bir şeyler olurdu.



İLTİFAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iltifat etmek

