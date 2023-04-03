İlya Efimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Efimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Efimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlya Efimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlya Efimov 8 Ocak 2004 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ефимов Илья Вячеславович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlya Efimov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Efimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Efimov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlya Efimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlya Efimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
İlya Efimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlya Efimov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.
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