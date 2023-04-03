İlya Lebedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Lebedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Lebedev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlya Lebedev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlya Lebedev 2 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лебедев Илья Валерьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlya Lebedev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Lebedev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Lebedev'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İlya Lebedev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlya Lebedev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Şubat 2023 yılında Khimki 2
İlya Lebedev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlya Lebedev şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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