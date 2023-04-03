İlya Nekrasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Nekrasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Nekrasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Nekrasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Nekrasov 11 Ocak 2000 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Некрасов Илья Денисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Nekrasov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUTHENTIC.FOOTBALL yapmaktadır. İlya Nekrasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İlya Nekrasov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Nekrasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Nekrasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Nekrasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Nekrasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ural II

1 Ağustos 2020 yılında Ural 2

İlya Nekrasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Nekrasov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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