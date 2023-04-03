İlya Tuseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Tuseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Tuseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Tuseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Tuseev 19 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тусеев Илья Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Tuseev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Tuseev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 17 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. İlya Tuseev'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İlya Tuseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Tuseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Tuseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Tuseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Master-Saturn

17 Ekim 2020 yılında Khimki 2

İlya Tuseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Tuseev şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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