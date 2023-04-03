İlya Zhbanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zhbanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Zhbanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlya Zhbanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlya Zhbanov 25 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Жбанов Илья Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlya Zhbanov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. İlya Zhbanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Zhbanov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlya Zhbanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlya Zhbanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında UOR-5 U17
16 Temmuz 2022 yılında Rostov II
İlya Zhbanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlya Zhbanov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.
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