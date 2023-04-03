İlyas Gaibov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Gaibov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Gaibov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlyas Gaibov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlyas Gaibov 8 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гаибов Ильяс Рашидович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlyas Gaibov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlyas Gaibov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlyas Gaibov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlyas Gaibov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlyas Gaibov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akhmat II
İlyas Gaibov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlyas Gaibov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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