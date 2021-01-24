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  3. İlyas Salman'dan skandal sözler! Başkan Erdoğan'a oy verenleri küçümsedi

İlyas Salman'dan skandal sözler! Başkan Erdoğan'a oy verenleri küçümsedi

Usta oyuncu İlyas Salman Yol TV'ye verdiği röportajda olay yaratan açıklamalarda bulundu. Salman, Başkan Erdoğan’ın dünyanın en büyük ödülünü dahi verse gidip o ödülü almayacağını öne sürerken, “Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı” şeklinde konuştu.

İlyas Salman'dan skandal sözler! Başkan Erdoğan'a oy verenleri küçümsedi

İlyas Salman, geçtiğimiz günler usta oyuncu Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirdi. Salman açıklamasında "Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı" ifadeleri ile tepkiye neden oldu.

İLYAS SALMAN'DAN OLAY YARATAN AÇIKLAMA

Usta oyuncu İlyas Salman Yol TV’de katıldığı bir programda dile getirdiği sözlerle tepki gördü. Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz? Sorusunu yanıtlayan Salman şu ifadeleri kullandı; “Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı...” 

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ÖLÜM KORKUM VAR 

İlyas Salman aynı zamanda inancına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ölüm korkum var. Çünkü öbür dünyaya, ahirete inanmıyorum" diyen Salman, "Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Çünkü sonumuz toprak" ifadelerini kullandı. "Keşke cennet ve cehennem olsaydı" diye belirten Salman, "Cehennemi tercih ederdim"  şeklinde konuştu.

İlyas Salman'dan skandal sözler! Başkan Erdoğan'a oy verenleri küçümsedi

ŞENER ŞEN KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Şener Şen, 28 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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