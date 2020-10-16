İlyas Salman'ın oğlu Temmuz Ali Salman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman ile sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşmasının ardından Salman'ın çocukları da merak konusu oldu. Salman'ın iki çocuğundan biri olan oğlu Temmuz Ali Salman internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

İLYAS SALMAN'IN OĞLU TEMMUZ ALİ SALMAN KİMDİR? NERELİ?

İlyas Salman'ın oğlu Temmuz Ali Salman, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Özel Gökdil Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde sinema bölümü okuyan Temmuz Ali Salman, 2004 yılında bu bölümden mezun oldu.

KAÇ YAŞINDA?

1981 yılında dünyaya gelen Temmuz Ali Salman, 39 yaşındadır.

İLYAS SALMAN KİMDİR?

14 Ocak 1949 senesinde Malatya ilinin Arguvan ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun senelerdir oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Fakat 2007 senesinde kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son kategoride okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun seneler sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Hem de detaylı tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 senesine kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür adlı bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden meydana gelen Kırmızı Beyaz adlı bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim isminde bir kızı, Temmuz Ali isminde bir oğlu vardır.