Kendi alanında önemli bir virtüöz olan dillere düşen besteleri ile birçok sanatçının yol arkadaşlığını yapan keman virtüözü İlyas Tetik ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. Bunun üzerine internet arama motorlarında İlyas Tetik kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. işte detaylar...

İLYAS TETİK KİMDİR? NERELİ?

İlyas Tetik, 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. Keman virtüözü ve besteci olan İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" isimli çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi sevilen şarkılara imza attı.

Tetik birçok sanatçının albümlerinde müzik yönetmenliği yapmıştır. Bu isimler:

-Mahsun Kırmızıgül

-Müslüm Gürses

-İbrahim Erkal

- Harika Avcı

-Sibel Can

- Zeki Müren

- Muazzez Abacı

- Müşerref Akay

- Gönül Akkor

-Faruk Tınaz

- Ahmet Kaya

- Gönül Yazar

- Ebru Gündeş

- Petek Dinçöz

- Şevval Sam

Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.

İLYAS TETİK ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

İlyas Tetik, 60 yaşında 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken " Çok üzgünüz" dedi.