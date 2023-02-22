İmade Osarenkhoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmade Osarenkhoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmade Osarenkhoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmade Osarenkhoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmade Osarenkhoe 19 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmade Osarenkhoe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. İmade Osarenkhoe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. İmade Osarenkhoe'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İmade Osarenkhoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmade Osarenkhoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmade Osarenkhoe şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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