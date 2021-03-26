İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

İmal İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmal işçisi mesleğin getirdiği gereklilikleri, iş güvenliği ve prensipleri doğrultusunda yerine getiren kişidir.

İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 İmal İşçisi Maaşları

İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek grubu için ilköğretim seviyesi eğitim yeterli bulunmaktadır.

İmal İşçisi Ne İş Yapar?

İmal işçisi meslek nitelikleri doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

İmal İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar ana grubu oluşturmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek alt ana grubu Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleridir.

İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8114.17 olarak belirlenmiştir

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