İmam bıçağı çıkardı! Hutbe tartışması kanlı bitti!

Olay, Sakarya Akyazı'ya bağlı Küçücek Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 1 yıl önce hutbe yüzünden R.K. isimli imam ile Ş.B. isimli şahıs arasında çıkan tartışmayı cemaat güçlükle ayırdı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Daha sonraki günlerde birkaç kez daha tartışan imam ile Ş.B. adlı şahıs, sabah saatlerinde bir kez daha tartıştı. İmam R.K.’yı babasının cenazesinin okumasına gelmemesi konusunda uyaran ve hakaret ettiği ileri sürülen Ş.B., imamı darp etmeye çalışınca İmam R.K. yanında getirdiği bıçakla Ş.B.’yi bıçakla yaraladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Ş.B.’nin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken imam R.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayvansever bir vatandaş bu görüntüleri kaydetti! Barınaktaki köpekler bakımsızlıktan öldü