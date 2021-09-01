Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen olayda cami imamı Emre Göktaş 3 çocuğunu gözünü kırpmadan katletti. Duyanların kanını donduran olay sonrası Emre Göktaş'ın kim olduğu ve tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. Biz de haberimizde İmam Emre Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tutuklandı mı? sorularının yanıtına yer verdik...

İMAM EMRE GÖKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

36 yaşındaki İmam Emre Göktaş, 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladığı öğrenildi. İddiaya göre, eşi S. Göktaş'ın 4 aydır eşinin kendisini darbetmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etmesini içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisine 2 ay önce şiddet uyguladı. Eşine uyguladığı darp sonucu 1 aylık uzaklaştırma cezası alan cani imamının daha sonra bu dehşet veren cinayeti işlediği belirtiliyor.

NE OLDU?

Trabzon’un Of ilçesinin Uluağaç köyünde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan imam, getirdiği cinnet sonrası 3 kızını tabancayla vurarak öldürdü.

Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki cami imamı Emre Göktaş, 12 yıllık eşiyle sorun yaşıyordu.

İddiaya göre Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş, şiddetli geçimsizlik ve darp olayı nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etti. Bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını bugün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi’ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş’ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

Olay sonrası köyde yaşayan bir vatandaşın köpeği çocuklarını vuran Emre Göktaş'a saldırdı. Katil zanlısı baba köpeği vurup öldürdü. Köpeğin sahibi Emre Göktaşın yalnızca köpeğini vurduğunu zannederek olay yerindeki kalabalığın arasında arabasıyla katil zanlısı babayı ezmeye kalktı. Köylüler olaya müdahale ederek başka bir facianın önüne geçmiş oldu.

TUTUKLANDI MI?

Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.