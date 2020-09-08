İmam Hatip mezunlarına yapılan hakaretlere Diyanet-Sen'den tepki: ''Özür Dilenmelidir''

İmam Hatip Lisesi mezunlarını açıktan hedef alarak bu liselerden mezun olanları ahlaksızlık, cinsi sapıklık ve sahtekarlıkla suçlayan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, Haber Global TV ekranlarında moderatörlüğünde gerçekleşen programda Memur-Sen İstanbul İl bşk. Yrd. Diyanet-Sen İstanbul 4 Nolu Şube başkanından tepki gördü. Başkan Dr. Erol Mütercimler'in canlı yayında İmam Hatip Lisesi mezunlarından özür dilemeye davet etti.

''TÜM İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARINDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM''

Mütercimler’in İmam Hatip Lisesi mezunlarını hedef alan açıklamasına tepki gösteren Diyanet-Sen İstanbul 4 Nolu şube başkanı, bireysel ve toplumsal olarak toplumda meydana gelen yozlaşmayı İmam Hatip Lisesi Mezunları’na indirgeyerek tüm İmam Hatip Lisesi mezunlarını “Bu okullardan mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" sözleri ile nitelemek binlerce mezunu bulunan bir topluluğu haksız yere itham etmek demektir. Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler’i kınıyor ve tüm İmam Hatip Lisesi mezunları’ndan özür dilemeye davet ediyorum” dedi.

“İmam Hatip Nesli’nin Akiflerin edebini, Necip Fazılların, Sezai Karakoçların imanlı söylemini ve Mehmet Akif İnan’ın mücadelesini devam ettirecek bir nesil” olarak niteleyen Güldemir, “Her toplulukta gayri ahlaki özellikler gösteren insanlar olabiliyor. Birisinin yaptığı yanlış nedeni ile bütün bir topluluğu suçlamak o topluluğa karşı bir linç girişimidir. Tüm İmam Hatip Lisesi mezunları “ahlaksızdır, sapıktır” tüm dinlarlar din istismarcısıdır” gibi toptan insanları suçlamanın ne mantıki, ne de vicdani yanı vardır. Mütercimlerin yaklaşımı suç işleyen her hangi birisi nedeni ile o kişinin mensup olduğu tüm bir şehir halkını o suç ile suçlamakla aynı şeydir. Bunun ne hukukla ne vicdanla ne sosyoloji ile ne psikoloji ile açıklana bilir bir yanı yoktur. Akıldan izandan uzak bir açıklamadır.” İfadelerine yer verdi.

''AHLAKSIZLIK VE İŞLENEN SUÇU KİM YAPARSA YAPSIN YANLIŞTIR''

Yılmaz, toplumumuzda büyük bir kültürel yozlaşma ve ahlaki çöküntü olduğunu belirterek “İstatistiki olarak değerlendirildiğinde belki de ülkemizde en az suç işleyen kesim İmam Hatip Lisesi mezunlarıdır. Ancak medya ve belirli kesim az sayıda da olsa İmam Hatip Lisesi mezunu ya da dindar kesimden birisinin suç işlemesini özellikle gündemde tutarak hatta bu suçu tüm İmam Hatip mezunları da işliyor gibi gösterme gayretine girerek tüm İmam Hatip Lisesi mezunlarını suçlaya bilmektedir. Yapılan ahlaksızlık veya işlenen suç kim yaparsa yapsın yanlıştır. Biri yaparsa doğru diğeri yaparsa yanlış olmaz. Böyle bir yaklaşım ve bakış açısı son derece sakıncalı ve yanlıştır. Ülke olarak bu bakış açısını değiştirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Yılmaz; ayrıca gerekli hukuki süreci başlatacaklarını da belirterek Mütercimler hakkında tüm İmam Hatip Lisesi Mezunlarını cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla itham etmesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.