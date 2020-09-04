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İmam hurdaya dönen araçtan sağ çıktı!

Zonguldak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. raçta sıkışan imamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İmam hurdaya dönen araçtan sağ çıktı!

Zonguldak'ta bir sürücü direksiyonun hakimiyetini kaybedince takla attı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara -Bartın karayolu üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma ilçesinde Saltukova istikametine gitmekte olan Mehmet İnce idaresindeki 06 AC 1188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atan araç karşı şeride geçti. Kazada araçta sıkışan araç sürücüsü, Çaycuma itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ayağı kırılan sürücüsü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan Mehmet İnce'nin Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Hacılar köyünde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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