İmam isminin anlamı nedir, İmam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İmam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İmam ismi ne demek, İmam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İmam isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İmam İsminin anlamı nedir? TDK İmam anlamı:

İmam isminin anlamı TDK'da cemaate namaz kıldıran kimse; en önde bulunan kimse, önder; Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan; müslümanlıkta mezhep kuran kimse; bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı anlamlarında bulunmaktadır.

İmam İsmi Kuranda geçiyor mu?

İmam ismi Kuran' Kerim'de geçmektedir.

İmam isminin kökeni:

İmam ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de İmam isminde 6106 kişi vardır.

İmam isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İmam isminin rengi:

Navajo

İmam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

İmam isminin Harf Analizi Nedir ?

İmam ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İmam isminin Numerolojisi Kaçtır?

İmam ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

M : 16

A : 1

M : 16

= 45 – İmam İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

İmam ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İmam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İmam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9 M: 4 A: 1 M: 4 = 18

1 + 8 = 9 Kader sayısıdır

İmam isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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