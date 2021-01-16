İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, kar mesaisi paylaşımıİmam nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde bulundu!Çılgın sayısal loto sonuçları 16 Ocak 2021 Cumartesi |Sonuç sorgulama ekranı İstanbul'a kar yağdı, sokağa çıkma yasağı unutuldu! Karın eğlencesini yine çocuklar çıkardı!Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAntalyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİAşısını kullandığımız Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişilemiyor!Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok?| ATV yayın akışıYılın transferinde son anlar! Fenerbahçe paylaştı, Mesut Özil yanıt verdi!Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İmam nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde bulundu!

İmam nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde bulundu!

Malatya'da imam nikahıyla birlikte yaşayan çift, aralarında çıkan bıçaklı kavgada hayatlarını kaybetti.

İmam nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde bulundu!

Malatya'da imam nikahıyla birlikte yaşayan çift, aralarında çıkan bıçaklı kavgada hayatlarını kaybetti.

İddiaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında yaşayan Nergiz Beyaz (39) ile Hüseyin Ördek (46) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çiftin 7 yaşındaki çocuklarının çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri eve girdiklerinde Beyaz ve Ördek'i yaralı halde buldu.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beyaz ve Ördek kurtarılamadı.

Cesetler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İmam nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde bulundu!

BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerince olayda kullanıldığı düşünülen bıçak bulunurken, çiftin kavga ederek birbirlerini bıçakla öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı.

HABERE YORUM KAT