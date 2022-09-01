İmam'dan akıl almaz açıklama! Sosyal medyada infial yarattı! Akdemir: Müzik zinaya çağırır! "Her türlü sapıksınız"

FM TV kanalında yer alan Dostane programında konuşan Mehmet Akdemir, müziğin zinayı çağrıştırdığını iddia etti!

Gül Erdoğan
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İmam'dan akıl almaz açıklama! Sosyal medyada infial yarattı! Akdemir: Müzik zinaya çağırır! "Her türlü sapıksınız"

FM TV’de konuşan Mehmet Akdemir'in müziği hedef alındığı dakikalar sosyal medyada infial yarattı.

İsmailağa Cemaatine yakın FM TV müzik ve enstrümanlar hakkında yapılan açıklamalar herkesi şaşkına çevirdi.

"MÜZİK ZİNAYA ÇAĞIRIR"

Adının Mehmet Akdemir olduğu öğrenilen ve hoca olduğunu iddia eden bir kişi, müziğin zinayı çağrıştırdığını belirterek, “Müzik ve müzik aletleri şeytanidir, insanları zinaya çağırır. İnsan müzikle uğraştığı zaman şarkıcıları türkücüleri dinlediği zaman, şeytan omuzlarına çıkar vurmaya başlar. Hatta 2 yaşındaki çocuk bile müzik dinlediğinde hareketlenmeye başlıyor” dedi.

İmam'dan akıl almaz açıklama! Sosyal medyada infial yarattı! Akdemir: Müzik zinaya çağırır! "Her türlü sapıksınız"

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Akdemir'in bu sözleri üzerine sosyal medya adeta çalkalandı. Çoğu kullanıcı Akdemir'e çok sert ifadelerle yüklendi. Bir twitter kullanıcısının "Sizin zina yapmanız için müziğe gerek yok, her türlü sapıksınız." şeklindeki yorumu ise dikkat çekti.

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