İmamın koronavirüs cezasından öldüğü iddialarına kaymakamlıktan yanıt

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir köy camisinde imamlık yapan Osman Çilenti'nin, müftülük tarafından yapılan yolsuzluklara tepki gösterdiği için hedef haline getirildiği iddia edilmişti. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden birinin cenazesini teçhizatı olmadan yıkadığı için koronavirüs kaptığı iddia edilen Çilenti, karantina sürecindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tüm bu iddialara şimdiye dek yanıt vermeyen Siverek Kaymakamlığı, sonunda sessizliğini bozdu.

SİVEREK KAYMAKAMLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Hayatını kaybeden imam Osman Çilenti'nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Siverek Kaymakamlığı, iddiaları yalanladı. Açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilirken cezalandırmaya yönelik görevlendirme yapıldığı iddiaları da yalanlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık personelinin tamamının yanında jandarma, polis, öğretmen, mühendis, zabıta, muhtar ve birçok kamu ve meslek kuruluş personeli, pandemi kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yapılan planlamaya uygun bir şekilde, kişisel koruma tedbirlerine de riayet ederek filyasyon, izolasyon ve alan denetimleri ile benzer çalışmalarda görev ifa etmektedir.

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan merhum imam hatibimiz Osman Çilenti’nin cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği iddiası asılsız olup Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazelerinin yıkanması amacıyla nisan ayından bu yana bu amaçla görevlendirilen 10 kişilik imam hatip gurubun içinde yer almaktaydı.

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Vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibeleri gereği yıkanması hizmeti, ilçemiz devlet hastanesinde yapılmakta olup yıkama hizmetinde görevli bütün personele gerekli koruyucu ekipman sağlanmıştır.

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Merhumun, Covid-19’a ne zaman ve ne şekilde yakalandığını tespit etme imkanı bulunmamakla birlikte, vefat olayında ihmal bulunduğu, savunmasının alınması, merkeze çeklime talebinin kabul edilmemesi gibi iddialara ilişkin başlatılan idari soruşturma devam etmektedir.

​​​​​​​NE OLMUŞTU?

Urfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, köy camisinde imamlık görevinde bulunan 44 yaşındaki Osman Çilenti, müftülükte gördüğü yolsuzluklara tepki gösterince hedef alındı. Hakkında soruşturma açılarak görevinden uzaklaştırılmak istenen Çilenti, Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Burçalık köyündeki camide imam olarak çalışırken ilçe merkezinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişileri yıkama görevi kendisine verildi. Fakat herhangi bir eğitim verilmeyen ve virüsten korunması amacıyla teçhizat tahsis edilmeyen Çilenti, ölülerden koronavirüs kaparak hayatını kaybetti.

Koronadan ölenleri yıkayan imam hastalanıp öldü!

Osman Çilenti'nin eşi Rahime Çilenti'nin verdiği bilgide, eşinin vefat etmeden 12-13 gün kadar önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir cenazeyi yıkadığını ve bu işlemi gerçekleştirirken teçhizatının tam olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra eşinin, koronavirüse yakalandıktan sonra, karantinadayken dahi müftülük tarafından aranarak cenaze yıkamaya çağrıldığını, müftülükteki görevliye hasta olduğunu söylemesine rağmen kuruma gelmesi için ısrar edildiğini iddia etti.