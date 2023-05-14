İmamoğlu ile Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı

İBB Başkanı İmamoğlu, oy sayımı devam ederken Anadolu Ajansı'nı hedef aldı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yeni cumhurbaşkanı seçildiğini iddia etti. İmamoğlu ile Yavaş, "Öndeyiz" dedi ancak oran paylaşamadı.

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İmamoğlu ile Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy sayımı devam ederken açıklama yaptı. İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına, Millet İttifakı adına size sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yine yaşıyor durumdayız. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Halbuki Anadolu Ajansı 2019 31 Mart seçimleri itibariyle bitkisel hayata girmiştir ve o bitkisel hayattan çıkmak için bizim iktidarımızı beklemektedir. Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır. Hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini buradan özenle bildiriyoruz.

2,5 saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir Anadolu Ajansı verileri ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir.

Anadolu Ajansı dün hem bizim hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında, devlet kurumu olmasına rağmen hiçbir misyonu kendilerine yüklememiş, onlarla ilgili hiçbir beklentimizin olmadığını ima etmiş durumdayız. Anadolu Ajansı'na inancımızın asla olmadığı ortadadır.

2015 Haziran seçimlerinde Anadolu Ajansı yüzde 65'le Sayın Erdoğan'ı önde başlatıyor ve o seçim yüzde 40'la bitiyor. Yani yüzde 25 puan farkla algı yönetiyor. Kasım ayında yüzde 75'le başlıyor. Yüzde 49'la bitiriyor. Yine 2018'te Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde yüzde 67'lere varan oranla başlıyor, yüzde 52'yle bitiriyor. 15 puana yakın düşüşle sonuçlanıyor. 2019'da ise gücü yetmiyor. Yine yüksekten başlıyorlar ama iki saat sonra Anadolu Ajansı ekranlarını kapattı.

"KILIÇDAROĞLU SEÇİLECEK" DEDİ AMA ORAN VERMEDİ

Şimdi bu oranlara baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Veriler üzerinden baktığımızda şu anda bunun ilan edilmesi için erken. Yüzde 57'yle başlayan AA'nın ortalama 15 puan geride bittiği gecelere bakıp toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun. Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir şu anda Sayın Erdoğan. Kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılarak sözüm ona Anadolu Ajansı henüz onları sisteme dahil etmemektedir."

MANSUR YAVAŞ DA ORAN VEREMEDİ

İmamoğlu, ellerindeki verilerle ilgili bir oran vermedi. Daha sonra konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş da, "Kılıçdaroğlu elimizdeki verilere göre öndedir" dedi ancak o da herhangi bir oran açıklamadı.

ANKA ÇÖKTÜ

Her seçimde, 'Anadolu Ajansı veri akışını durdurdu' diye algı operasyonuna kalkışan ve 14 Mayıs seçim sonuçlarını CHP ajansı gibi hareket eden Anka'dan takip eden muhalif medya, sonuçlarda çok geride kaldı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde yüzde 21,3'ün üzerinde sonuç açıkladığı dakikalarda Anka sadece yüzde 4,8 oranında sandıktan sonuç açıklayabildi.

Öte yandan CHP ajansı Anka'nın internet sitesinin ise çöktüğü bilgisine ulaşıldı. Anka'nın sitesine girmek isteyen vatandaşlar 'The service unavailable' notuyla karşılaştı.

CHP'NİN SİSTEMİ DE ÇÖKTÜ
Anka’dan sonra CHP'nin seçim sonuçlarını yayınladığı site olan sts.chp.org.tr'nin de çöktüğü görüldü. Sitede veri akışının olmadığı, "Bu servis ilerleyen saatlerde devreye girecektir" notunun yazıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haber7

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