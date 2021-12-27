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İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tek başına değil, arkasını toplayarak cevap verdi! "Korktun mu İmamoğlu?"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan PKK'lı işçi çalıştırma iddialarını yalanlamaya devam ediyor. Son olarak, Süleyman Soylu'nun teftiş başlatılmasına yönelik açıklamalarına, CHP'li Belediye Başkanları ile cevap veren İmamoğlu'nun, destekçilerini yanına alması dikkat çekti.

İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tek başına değil, arkasını toplayarak cevap verdi! "Korktun mu İmamoğlu?"

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye bağlı şirket ve kuruluşlarda PKK'lı personel çalıştırma iddiasına yönelik özel teftiş başlattı. Bunun hemen ardından, İmamoğlu'nun durumu aklamaya çalışması gündeme bomba gibi düştü. Son olarak CHP'li Belediye Başkanlarını yanına alan İmamoğlu'nun, tek başına değil, destekçileriyle açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tek başına değil, arkasını toplayarak cevap verdi! Korktun mu İmamoğlu?

"KORKTUN MU İMAMOĞLU?"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler. DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmesinin ardından, İmamoğlu'nun basın açıklamasını CHP'li Belediye Başkanları'nın desteğiyle yapması sosyal medyada "Korktun mu İmamoğlu?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tek başına değil, arkasını toplayarak cevap verdi! Korktun mu İmamoğlu?

Olaya ilişkin netlik kazandıran taraf kim olursa olsun destekleyeceğim diyen sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun suçluluk psikolojisinden dolayı toplu bir biçimde açıklama yaptığını düşünüyor.

İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tek başına değil, arkasını toplayarak cevap verdi! Korktun mu İmamoğlu?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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