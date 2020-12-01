İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir."

EKREM İMAMOĞLU'NA SUİKAST İDDİASI

Bu akşam bir haber sitesinde IŞİD’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “öldürün” emri verdiği ve bunun üzerine İmamoğlu’nun koruma ekibinin artırıldğı iddia edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenmek istenen suikastın son anda engellendiği, suikastın IŞİD militanları tarafından yapılmak istendiği iddiasının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

"Aslında bu haberi yazmayacaktık, kimse galeyana gelsin istemedik. Ama o kadar olgu üst üste geldi ki; artık kamuoyunun bilmesi gerektiğine inandık" ifadeleri ile aktarılan iddiaya göre Ekrem İmamoğlu'na IŞİD militanlarınca suikast yapılmak istendi fakat girişim son anda engellendi.