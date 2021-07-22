İmamoğlu'ndan UKOME öncesi taksicilere gözdağı! Yüzlerce taksicinin ruhsatı iptal edildi...

Başkanlığa geldiği günden beri sık sık taksicilerle karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu tüm resmi kurumların tatil olduğu Kurban Bayramı'nda yüzlerce taksicinin ekmeğiyle oynadı.

İmamoğlu, 29 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısı öncesinde bir çok taksicinin ruhsatını gerekçe sunmadan iptal etti.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi almak isteyen taksiciler ve temsilcilerine,

ise sadece ''Gerekçenin ne olduğunu bilmiyoruz. İptal var ama gerekçesi nedir şuan belirsiz'' yanıtı verildi.

PERDE ARKASINDAKİ SEBEP NE?

İBB'nin bu hareketi önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME öncesi taksicilere gözdağı vermek olarak yorumlandı.