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  3. İmamoğlu'ndan UKOME öncesi taksicilere gözdağı! Yüzlerce taksicinin ruhsatı iptal edildi...

İmamoğlu'ndan UKOME öncesi taksicilere gözdağı! Yüzlerce taksicinin ruhsatı iptal edildi...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nda yüzlerce taksicinin ruhsatını bilinmeyen bir gerekçeyle iptal etti.

İmamoğlu'ndan UKOME öncesi taksicilere gözdağı! Yüzlerce taksicinin ruhsatı iptal edildi...

Başkanlığa geldiği günden beri sık sık taksicilerle karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu tüm resmi kurumların tatil olduğu Kurban Bayramı'nda yüzlerce taksicinin ekmeğiyle oynadı.

İmamoğlu, 29 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısı öncesinde bir çok taksicinin ruhsatını gerekçe sunmadan iptal etti.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi almak isteyen taksiciler ve temsilcilerine,
ise sadece ''Gerekçenin ne olduğunu bilmiyoruz. İptal var ama gerekçesi nedir şuan belirsiz'' yanıtı verildi. 

İmamoğlu'ndan bayram günü skandal hareket: Yüzlerce taksicinin ruhsatını iptal etti!

PERDE ARKASINDAKİ SEBEP NE? 

İBB'nin bu hareketi önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME öncesi taksicilere gözdağı vermek olarak yorumlandı. 

İmamoğlu'ndan bayram günü skandal hareket: Yüzlerce taksicinin ruhsatını iptal etti!

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