İmamoğlu'ndan gündem değiştirme çabaları! Konuyu yine seçimlere getirdi!

İstanbul'da dün etkisini sürdüren kar yağışının ardından vatandaşlar trafikte araçlarında mahsur kalmış, toplu taşıma araçlarının yetersiz kalmasıyla İstanbullular büyük sıkıntı yaşamıştı. Özellikle kent genelinde İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştirilerin odağında yer alırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta İmamoğlu'nun bir balıkçıda olduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafın eski olduğu ortaya atılarak İmamoğlu korunmaya çalışılırken gerçek ortaya çıkmıştı.

KAR YAĞIŞI BAŞLARKEN YEMEKTEYMİŞ

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun saat 18.00'de bir balıkçıda olduğunu belirtti. Ağırel, İmamoğlu'nun ve işletme sahibinin de bunu doğruladığını söyledi.

İmamoğlu'nun konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında,

"Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." sözlerine yer verdi.

Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2022

BAŞARISIZLIĞI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

İmamoğlu'nun yaptığı bu paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarısızlığını ve yemek yeme yalanını örtmeye çalıştığı görülüyor. Daha önce de olduğu gibi sözü yıllar önceki seçimlere getiriyor.