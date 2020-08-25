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  3. İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Yıl sonuna kadar uzatıldı

İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Yıl sonuna kadar uzatıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, ''"Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır.'' dedi.

İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Yıl sonuna kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük mücadele sarf eden sağlık çalışanları için yeni bir müjde verdi. İmamoğlu, daha önce sağlık çalışanlarına yönelik getirilen otopark ve toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanını yıl sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Yıl sonuna kadar uzatıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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