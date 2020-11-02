İmamoğlu'ndan sevindiren haber: Taburcu oldu

Koronavirüs salgınında İstanbul'daki vaka sayısı 4 kat artarken salgına yakalanan isimler arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi altına alınan İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tedavi sürecinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. https://t.co/iWXkX1ErEw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 2, 2020

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi aldı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.1992 yılında, henüz yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı.

EKREM İMAMOĞLU SİYASİ GEÇMİŞİ

Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlendi; konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü. Bu aşamalarda karşılaştığı yerel siyaset kaynaklı sorunların çözümü amacıyla siyasete girmeye karar verdi.2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı, Beylikdüzü İlçe Örgütü’nün üyesi oldu. O yıl yapılan yerel seçimin ardından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na seçildi. Beş yıl boyunca ilçe örgütünü büyüten ve aktif hale getiren bir ilçe başkanlığının ardından, 2013 sonunda ön seçimle CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı gösterildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.2014 - 2019 yılları arasında Beylikdüzü ilçesinin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. İlçenin sosyal yaşamında, altyapı hizmetlerinde ve hayat standartlarının yükseltilmesinde gösterdiği başarılar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu Millet İttifakı’nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasıyla sonuçlandı.

Üç aylık kısa sürede, etkili bir kampanya yürüten İmamoğlu, yüzde 48.82’lik oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi. Ancak iktidar partisinin itirazları sonucu İmamoğlu’nun belediye başkanlığının 18. gününde YSK, daha önceki içtihatlarına aykırı bulunan bir kararla sadece İBB Başkanlığı seçimlerini ve verdiği mazbatayı iptal etti. YSK, 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal ettiği seçimin 23 Haziran 2019’da yenilenmesine karar verdi. Aynı günün akşamı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yaptığı tarihi konuşmayla yeni seçim kampanyasına başladı. Kampanya Türkiye'de adalet ve demokrasi mücadelesinin sembolü haline geldi. 23 Haziran'da 31 Mart’a göre çok daha büyük bir başarıyla yüzde 54,2'lik bir oy desteğiyle yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu oran, son 35 yılda İBB Belediye Başkanlığı seçimlerinde elde edilen en yüksek oy oranıydı. İstanbul ve Türkiye’nin demokrasi hayatı için dönüm noktası oluşturan bu seçimin ardından 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak,2. kez İBB Başkanlığı görevine başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, 1988 yılından beri İstanbul’da yaşıyor.

EKREM İMAMOĞLU KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu, Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya gelmiştir ve 50 yaşındadır.