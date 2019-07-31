İmamoğlu'ndan şoke eden tatil yorumu: Bana tatil yakışıyor!

Sanatçı Kubat, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu; "Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN TATİL YORUMLARINA GARİP ELEŞTİRİ

İmamoğlu, seçimlerden sonra tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise "Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime... Yılda belli bir süre benim hakkım var. Benim mesaim de yok. Dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım saat birde eve bıraktı. Uyudum. Saat 06:00'da kalktım işime geldim. Dolayısıyla mesai mefhumum yok." dedi.



"BANA TATİL DE YAKIŞIYOR"

Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ama ben bir insanım ve bir vücudum var.Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin 10 günde birçok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12:00 - 13:00'e kadar uyuyasım geliyor. Buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Tahmin ediyorum ki, takip eden vatandaşlarımız öyle 10 günde, 15 günde uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi çok istiyorlar. Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor."