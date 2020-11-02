Yaşlı adam sohbet ederken hastanelik olduCiğerimiz yanıyor! İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldiCoca-Cola'dan deprem açıklaması: Su ve yardım desteği konusunda da harekete geçildi2 bin 800 rakımda İzmir’e "acınızı paylaşıyoruz" mesajı verildiTicaret Bakanı Pekcan: Ekim ayında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık!Müge Anlı'da İzmir'deki depremzedeler için rekor bağış!Hakkari Valiliği Esendere'de yaşanan ölüm haberi için açıklamada bulunduKilis'te enerji Kablo hırsızları yakayı ele verdi!İzmir depreminde provokatif paylaşım şahıs gözaltına alındıOn binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Bizzat kendisi açıkladı!

İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Bizzat kendisi açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran ve hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Bizzat kendisi açıkladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kişiyi etkisi altına alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tedavi sürecinin tamamlandığını duyurdu. Hastaneden taburcu olduğunu belirten İmamoğlu, paylaşımında, "Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT