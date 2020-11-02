İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Bizzat kendisi açıkladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kişiyi etkisi altına alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tedavi sürecinin tamamlandığını duyurdu. Hastaneden taburcu olduğunu belirten İmamoğlu, paylaşımında, "Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.