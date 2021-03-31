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İman isminin anlamı nedir, İman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İman isminin anlamı; inanma, yürekten inanma, kabul etme, dâhil olma demektir. Bu içeriğimizde İman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, İman isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

İman isminin anlamı nedir, İman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İman ismi ne demek, İman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İman İsminin anlamı nedir? TDK İman anlamı:

TDK'da İman ismi inanç; güçlü inanç, inan anlamlarında bulunmaktadır.

İman İsmi Kuranda geçiyor mu?

İman ismi Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.

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İman isminin kökeni:

İman ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de İman isminde 835 kişi vardır.

İman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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İman isminin rengi:

Çivit Rengi

İman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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İman isminin Harf Analizi Nedir ?

İman ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

İman isminin Numerolojisi Kaçtır?

İman ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

M : 16

A : 1

N : 17

= 46 İman İsminin Numeroloji Toplamı 46’dir.

İman ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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İman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9   M: 4   A: 1   N: 5 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

İman isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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