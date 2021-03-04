İme isminin anlamı nedir, İme ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İme isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İme ismi ne demek, İme ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İme isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İme isminin kökeni:

İme ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de İme ismini 6 kişi kullanmaktadır.

İme isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

İme isminin rengi:

Nane Yeşili

İme İsminin anlamı nedir? TDK İme anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda İme ismi çukur, kuytu yer; bir tür dağ keçisi veya geyik anlamlarında bulunmaktadır.

İme İsmi Kuranda geçiyor mu?

İme ismi Kuran'da yer almamaktadır.

İme ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

İme isminin Harf Analizi Nedir ?

İme ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

İme isminin Numerolojisi Kaçtır?

İme ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

M : 16

E : 6

= 34 – İme İsminin Numeroloji Toplamı 34’dir.

İme ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İme isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9 M: 4 E: 5 = 18

1 + 8 = 9 Kader sayısı

İme isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!