İmeh Atobasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmeh Atobasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmeh Atobasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmeh Atobasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmeh Atobasi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmeh Atobasi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. İmeh Atobasi'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İmeh Atobasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmeh Atobasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında MFM FC
1 Kasım 2021 yılında Abia Warriors
İmeh Atobasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmeh Atobasi şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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