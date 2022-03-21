İmitasyon ne demek, TDK'ya göre İmitasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmitasyon ne demek? İmitasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi imitasyon kelimesi. Peki imitasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre imitasyon nedir, imitasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İMİTASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmitasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İmitasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre imitasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taklit

