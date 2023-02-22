İmmanuel Francis Christopher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmmanuel Francis Christopher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmmanuel Francis Christopher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmmanuel Francis Christopher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmmanuel Francis Christopher 14 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmmanuel Francis Christopher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmmanuel Francis Christopher, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İmmanuel Francis Christopher'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İmmanuel Francis Christopher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmmanuel Francis Christopher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Sunshine Stars
İmmanuel Francis Christopher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmmanuel Francis Christopher şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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