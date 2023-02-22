İmo İkemdinachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmo İkemdinachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmo İkemdinachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmo İkemdinachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmo İkemdinachi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmo İkemdinachi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. İmo İkemdinachi'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İmo İkemdinachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmo İkemdinachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmo İkemdinachi şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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