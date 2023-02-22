İmo Obot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmo Obot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmo Obot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmo Obot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmo Obot 15 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmo Obot Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmo Obot, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İmo Obot'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İmo Obot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmo Obot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Enyimba Aba
İmo Obot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmo Obot şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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