Muş'ta bir köy karlar altında kaldı! Ulaşım açılan tünellerle sağlanıyor!Adı Belirsiz ne demek, TDK'ya göre Adı Belirsiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Omicron'la toplumsal bağışıklık mümkün değil! Aşılanma şart!Suudiler Kabe'yi Metaverse evreninde sanal ziyarete açmışlardı! Diyanet'ten 'Sanal Hac olur mu?' sorusuna cevap geldi!Avustralya Açık'ta tarihi geri dönüş! Zafer Rafael Nadal'ın!CAF Afrika Uluslar Kupası: Mısır - Fas çeyrek final maçı canlı izle | CAF TV Youtube canlı yayın izle linkiING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiAnimasyon Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFT Antalyaspor Crivelli ile olan sözleşmesini fesh etti!Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2022 Pazar | 30.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İmparatoriçe ne demek, TDK'ya göre İmparatoriçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İmparatoriçe ne demek, TDK'ya göre İmparatoriçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İmparatoriçe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İmparatoriçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İmparatoriçe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İmparatoriçe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İmparatoriçe ne demek, TDK'ya göre İmparatoriçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmparatoriçe ne demek? İmparatoriçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi imparatoriçe kelimesi. Peki imparatoriçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre imparatoriçe nedir, imparatoriçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İMPARATORİÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmparatoriçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre imparatoriçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İmparator eşi
- İmparatorluğu yöneten kadın

İMPARATORİÇE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun mücevherlerine, incilerine malik tarihte az imparatoriçe gelmiştir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT