İmparatoriçe ne demek, TDK'ya göre İmparatoriçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmparatoriçe ne demek? İmparatoriçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi imparatoriçe kelimesi. Peki imparatoriçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre imparatoriçe nedir, imparatoriçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İMPARATORİÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmparatoriçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre imparatoriçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İmparator eşi

- İmparatorluğu yöneten kadın



İMPARATORİÇE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun mücevherlerine, incilerine malik tarihte az imparatoriçe gelmiştir.

