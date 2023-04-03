İmran Aznaurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmran Aznaurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmran Aznaurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmran Aznaurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmran Aznaurov 23 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Азнауров Имран Рамазанович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmran Aznaurov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmran Aznaurov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmran Aznaurov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İmran Aznaurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmran Aznaurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia CSKA
16 Temmuz 2022 yılında Rostov II
İmran Aznaurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmran Aznaurov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.
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