İmre Szeles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmre Szeles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İmre Szeles kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İmre Szeles ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İmre Szeles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmre Szeles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İmre Szeles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmre Szeles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmre Szeles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmre Szeles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmre Szeles 30 Kasım 1995 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Széles Imre Antal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmre Szeles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. İmre Szeles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmre Szeles'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İmre Szeles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmre Szeles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İmre Szeles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmre Szeles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Győr U17

1 Temmuz 2012 yılında Győr U19

16 Ocak 2013 yılında Purbach

16 Ağustos 2013 yılında Gyirmót II

6 Ağustos 2014 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2017 yılında Gyirmót FC

13 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

İmre Szeles kimdir

İmre Szeles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmre Szeles şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İmre Szeles nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Aleksandar Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandar Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristopher Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristopher Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristopher Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristopher Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Driton Camaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driton Camaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Driton Camaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driton Camaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"