İmre Szeles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmre Szeles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmre Szeles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmre Szeles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmre Szeles 30 Kasım 1995 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Széles Imre Antal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmre Szeles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. İmre Szeles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmre Szeles'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İmre Szeles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmre Szeles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmre Szeles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmre Szeles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Győr U17

1 Temmuz 2012 yılında Győr U19

16 Ocak 2013 yılında Purbach

16 Ağustos 2013 yılında Gyirmót II

6 Ağustos 2014 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2017 yılında Gyirmót FC

13 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

İmre Szeles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmre Szeles şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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